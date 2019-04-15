Новая футбольная игра от «Чемпионата» пройдёт 18 апреля в Москве

Футбольная игра от «Чемпионата» и Quiz Time пройдёт 18 апреля на новой площадке Stage на «Добрынинской» (4-й Добрынинский пер., 8). Стартовый свисток – в 20:00 мск. Помимо традиционных раундов о футболе, игры «верю – не верю» и капитанского конкурса участники сыграют нефутбольный раунд, который полностью посвящён вопросам из самых разнообразных видов спорта.



Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения.



Постоянные читатели «Чемпионата» определённо будут иметь преимущество, так как большинство заданий базируется на новостях и статьях с сайта. Команды, входящие в топ-10 рейтинга игры, смогут принять участие на специальных условиях: «Чемпионат», «Манчестер у Оли», #Хосонов, «Прорыв Набабкина», «Мы из Газеты», Old G, «Паровозики», «Дракарис», «Пятого удалили», 4-2-4. Регистрация уже идёт.