«Барселона» вышла из борьбы за Йовича

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, права на которого принадлежат «Бенфике», перестал быть трансферной целью «Барселоны», утверждает Mundo Deportivo.



По словам издания, в каталонском клубе отказались от приобретения сербского форварда, поскольку посчитали, что он не сможет опускаться за мячом в середину поля, что является одним из главных критериев для атакующего игрока сине-гранатовых. Также руководство «Барселоны» смущает тот факт, что Йович начал демонстрировать высокий уровень результативности лишь в этом сезоне, в то время как ранее в «Бенфике» ему это не удавалось.



Таким образом, в гонке за 21-летним форвардом остались мадридский «Реал» и «Бавария». При этом «сливочные», по информации СМИ, определили его главной целью на летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне Йович провёл 27 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Йович стал приоритетной целью «Реала» в летнее трансферное окно