Власти Москвы опровергли намерение отмыть надпись фанатов «Динамо» на стене Цоя

Елена Седина, пресс-секретарь префектуры ЦАО Москвы, прокомментировала информацию о намерении властей убрать со стены, посвящённой Виктору Цою, надпись, сделанную фанатами «Динамо».



«Кто вам такое сказал? Это недостоверная информация. Там стоит абсолютно пустая поливальная машина. Никаких людей и никакой краски там нет. Мы не имеем права трогать эту надпись, там ведь не реклама или какое-то бранное слово. Поэтому демонтаж этой надписи пока не планируется.



Нанесение всевозможных надписей на стену Цоя — давняя ситуация, по которой в какой-то момент приняли решение оставить всё как есть. Если там появилась новая запись, непонятно, кто должен решать этот вопрос.



Возможно, инициатива об удалении надписи будет исходить от собственников, депутатов или иных лиц. Но в первую очередь вопрос к правоохранительным органам — есть факт нанесения вандальной записи на здание в центре города», — сказала Седина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Фанатов «Динамо» обвиняют в вандализме. Включился даже Губерниев Протесты против руководства клуба выливаются в новые формы.