Лещенко: я болельщик «Динамо», но стена Цоя — не место для таких надписей

Известный певец и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал акцию фанатов московского клуба, которые оставили надпись на стене в центре столицы, посвящённой музыканту Виктору Цою.



«Я болельщик «Динамо», но в то же время трепетно и с пониманием отношусь к Цою. Это не то место, чтобы делать такие надписи. Зачем на памятниках писать что-то? Есть пресса, выходите туда, никто не запрещает. Тем более перемены в «Динамо» скоро начнутся, апрель уже идёт. Перемены будут, пусть ждут. Не могу назвать эту акцию вандализмом, но это неправильно. Это не их стена и не то место, где надо заниматься такого рода протестами», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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