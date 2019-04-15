А. Егоров ответил Грушевскому, критиковавшему судейство в игре ЦСКА — «Оренбург»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров ответил на заявление известного пародиста, актёра и болельщика ЦСКА Михаила Грушевского, раскритиковавшего работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:3).



«Михаил Яковлевич Грушевский оставил мне послание. Я к нему уважительно отношусь и приглашаю его 18-го числа в 15:00 в РФС, где будет проходить семинар по правилам игры для команд. Приглашаю его на данную лекцию, а он, надеюсь, подарит мне билет на свой концерт. Если у него будут гастроли или концерты, я устрою для него приватную лекцию», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Грушевский после поражения ЦСКА выразил мнение, что Лапочкин испытывает неприязнь к московскому клубу.

Где на самом деле ошибся Лапочкин? Разбор судейства в матче ЦСКА — «Оренбург» Красных карточек должно было быть больше.