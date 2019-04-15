Трабукки: уход Р. Ерёменко из «Спартака» — решение главного тренера, а не Федуна

Известный агент Марко Трабукки рассказал о причинах ухода полузащитника Романа Ерёменко из московского «Спартака» в ходе нынешнего сезона.



«Владелец клуба хотел видеть Ерёменко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался.



А Леонид Арнольдович в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи. В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации», – цитирует Трабукки «Спорт-экспресс».



Ерёменко подписал контракт со «Спартаком» летом прошлого года после окончания двухлетней дисквалификации за употребление кокаина. Зимой красно-белые расторгли с хавбеком контракт, после чего он перебрался в «Ростов».

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