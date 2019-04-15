Де Йонг включён в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»

«Аякс» на своём официальном сайте огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».



В списке из 21 футболиста, которые смогут принять участие в игре с бьянконери, оказался полузащитник Френки де Йонг, который в минувшие выходные был заменён во встрече чемпионата Нидерландов из-за повреждения. Сообщалось, что его выход на поле в матче с «Ювентусом» находится под вопросом.



вратари – Андре Онана, Константинос Лампру, Бруну Варела;



защитники – Расмус Кристенсен, Йоэл Велтман, Матейс де Лигт, Лисандро Магальян, Дейли Блинд;



полузащитники – Нуссайр Мазрауи, Дэйли Синкгравен, Донни ван де Бек, Френки де Йонг, Закария Лабьяд, Хаким Зиеш, Дани де Вит, Юрген Эккеленкамп;



нападающие – Клас-Ян Хунтелар, Каспер Дольберг, Давид Нерес, Лассе Шоне, Душан Тадич.



Матч «Ювентус» – «Аякс» состоится завтра, 16 апреля, на стадионе «Альянц» в Турине, начало – в 22:00 мск. В первой встрече команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1.

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