Кирьяков: поклонникам Цоя и фанатам «Динамо» нужно поделить стену пополам

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал акцию фанатов московского клуба, которые оставили надпись на стене в центре столицы, посвящённой музыканту Виктору Цою.

«В этой ситуации можно понять и одних и других. Одни – поклонники певца, понятно, что они хотят ценить память о Цое, а другие, болельщики «Динамо», выразили своё мнение по ситуации в клубе. Тем более сделали это фанаты с помощью фразы Цоя из песни, которая как никогда подходит к той ситуации, которая сложилась в «Динамо». Не думаю, что это какое-то осквернение, просто так хотели обратить на сложившуюся ситуацию в клубе. Не хочется занимать чью-то сторону в этой ситуации, но не думал, что она может стать такой серьёзной. Всем стоит успокоиться и вести диалог в спокойной форме, можно поделить эту стену – оставить часть поклонникам Цоя, а другую часть – фанатам «Динамо». Пусть одни нарисуют новое граффити, а у динамовцев будет возможность высказаться. Никакого вандализма тут нет, болельщики просто выразили мнение. Они ведь сделали это не в каком-то общественном месте, где какой-то монумент, а здесь, по сути, просто ничейная стена. Поклонники Цоя думали, что это их место, а динамовские болельщики взяли инициативу в свои руки», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.