Робертсон: своим голом Салах заткнул фанатов «Челси», называвших его террористом

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о голе хавбека Мохамеда Салаха в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:0). На прошлой неделе в Сети появилось видео, на котором фанаты синих оскорбляют египтянина, называя его террористом.



«Такой гол – отличный способ заткнуть тех, кто оскорблял Салаха на неделе. Мо отлично справился с этим инцидентом, поступок фанатов никак на него не повлиял.



К сожалению, люди начинают привыкать к подобным ситуациям, потому что они происходят слишком часто. Стерлинг недавно сказал, что единственный способ заткнуть таких людей – это забивать голы и побеждать их команды. Я знаю, что на том видео было всего несколько фанатов «Челси», но Мо определённо удалось поставить их на место.



Это был потрясающий гол. Как только он ударил по мячу, все поняли, что это будет гол. В этом сезоне Салаха критикуют – на мой взгляд, несправедливо. Но теперь разговоры поутихнут, а Мо получит прилив уверенности в преддверии последних матчей сезона», — цитирует Робертсона Evening Standard.

Салах — о своём голе в ворота «Челси»: я не думал, я просто почувствовал!