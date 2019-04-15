Гвардиола: Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Ман Сити», но он играет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Илкай Гюндоган не намерен продлевать контракт с английской командой. Напомним, соглашение Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2020 года.



«Гюндоган не стал бы играть, если бы для этого была бы причина. Его контракт с клубом действует ещё один год, и он не хочет его продлевать, а значит и не хочет играть, но играет.



Я принимаю решения, основываясь на своих ощущениях в определённы момент. Мнение людей зависит от результата. Когда „Манчестер Сити“ выигрывает — я хороший, когда проигрывает — я плохой», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

В нынешнем сезоне Гюндоган принял участие в 26 матчах за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.