Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Ман Сити», но он играет

Гвардиола: Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Ман Сити», но он играет
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Илкай Гюндоган не намерен продлевать контракт с английской командой. Напомним, соглашение Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Гюндоган не стал бы играть, если бы для этого была бы причина. Его контракт с клубом действует ещё один год, и он не хочет его продлевать, а значит и не хочет играть, но играет.

Я принимаю решения, основываясь на своих ощущениях в определённы момент. Мнение людей зависит от результата. Когда „Манчестер Сити“ выигрывает — я хороший, когда проигрывает — я плохой», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

В нынешнем сезоне Гюндоган принял участие в 26 матчах за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Гвардиола: «Ливерпуль» выиграет все матчи, поэтому не имеем права терять очки
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент