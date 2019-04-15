Клопп и игроки «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, капитан команды Джордан Хендерсон и другие игроки мерсисайдцев возложили цветы к мемориалу памяти жертв трагедии в «Хиллсборо», сообщает пресс-служба клуба.



Вместе с игроками основной команды «Ливерпуля» память жертв трагедии почтила и женская команда клуба. После возложения цветов было объявлена минута молчания.



Ровно 30 лет назад, 15 апреля 1989 года, в результате давки на трибунах стадиона в Шеффилде перед началом полуфинального матча Кубка Англии «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» погибли 96 человек, 766 получили ранения. Изначально это происшествие называлось несчастным случаем, а виноватыми назывались сами болельщики. Однако в 2016 году суд присяжных признал, что погибшие в Шеффилде стали жертвами преступной халатности полицейских и организаторов матча.

Видео доступно на странице «Ливерпуля» в «Твиттере».