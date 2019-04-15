Опубликовано фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашней игровой формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20.



Форма выполнена в классическом для «Ливерпуля» красном цвете. При этом на футболке присутствуют узкие белые вертикальные полосы и эмблема команды. Техническим спонсором мерсисайдского клуба является фирма New Balance.



«Ливерпуль» набрал 85 очков в 34 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидеров соревнования также входят «Манчестер Сити» (83) и «Тоттенхэм Хотспур» (67). В матче 34-го тура подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонский «Челси» на домашнем стадионе со счётом 2:0. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кардифф Сити».