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Опубликовано фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20

Опубликовано фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20
Футбол / Англия

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашней игровой формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20.

Форма выполнена в классическом для «Ливерпуля» красном цвете. При этом на футболке присутствуют узкие белые вертикальные полосы и эмблема команды. Техническим спонсором мерсисайдского клуба является фирма New Balance.

«Ливерпуль» набрал 85 очков в 34 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидеров соревнования также входят «Манчестер Сити» (83) и «Тоттенхэм Хотспур» (67). В матче 34-го тура подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонский «Челси» на домашнем стадионе со счётом 2:0. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кардифф Сити».

Фото: Footyheadlines.com
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