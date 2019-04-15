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Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»
Футбол / РПЛ

Сергей Томаров переведён в тренерский штаб «Уфы» с поста старшего тренера клубной школы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вместо Томарова старшим тренером школы уфимского клуба назначен Евгений Перевертайло, который возглавлял «Уфу» в 2015-2016 годах.

36-летний Томаров входил в тренерский штаб «Уфы» с 2010 года. В июне 2018 года был утверждён главным тренером клуба, но 7 ноября подал в отставку. После этого Томаров возглавил аналитический отдел клуба, а затем получил должность в клубной школе.

После 23 туров «Уфа», набрав 21 очко, находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч уфимский клуб проведёт 20 апреля на своём поле с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» и начнётся в 11:30 мск.

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