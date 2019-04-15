Де Брёйне рассказал, почему покинул «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Бельгии Кевин Де Брёйне рассказал, почему принял решение уйти из «Челси» в 2014 году.



«В прессе было так много информации о моих взаимоотношениях с Жозе Моуринью. Но правда в том, что я говорил с ним всего два раза, находясь в „Челси“. я планировал уйти в аренду и играл за „Вердер“ в 2012 году. Когда я вернулся, мной интересовались многие немецкие клубы. Юрген Клопп хотел видеть меня в дортмундской „Боруссии“. Но Моуринью написал мне: „Ты остаёшься. Я хочу, чтобы ты был частью “Челси». Тогда я подумал: «Отлично, значит я вхожу в его планы».



Жозе вызвал меня в свой кабинет в декабре, и это был, пожалуй, второй переломный момент для меня. На его столе лежали какие-то бумаги и он начал зачитывать написанное там: «Де Брёйне. Ноль голов. Одна голевая передача». Мне понадобилась минута, чтобы понять, что он делал. Затем он начал зачитывать статистику Виллиана, Оскара, Маты, Шюррле. Там звучали более внушительные цифры. Жозе просто ждал, что я что-нибудь скажу. Я ответил: «Некоторые из этих ребят приняли участие в 15, 20 матчах. Я вышел на поле лишь в трёх играх. Разве можно это сравнивать?».



Это было странно. Я был абсолютно честен и сказал: «Я чувствую, что меня не хотят видеть здесь. Я хочу играть в футбол. Я бы предпочёл, чтобы вы меня продали». Позже я оказался в более хорошем положении в «Вольфсбурге», — приводит слова Де Брёйне BBC.

Де Брёйне: если переходишь в «Сити», но не наслаждаешься давлением, лучше уйти