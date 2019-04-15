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Беляев: хотим с женой завести лиса, сейчас есть собаки Квинси и Рамос

Беляев: хотим с женой завести лиса, сейчас есть собаки Квинси и Рамос
Футбол / РПЛ

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал о своей любви к животным.

«Вообще, период в «Арсенале» не только самый длительный в карьере, но и самый успешный. В «Арсенале» я нашёл себя, не останавливался в развитии, добился уважения как в команде, так и в футболе.

И в личной жизни произошло много важного: сделал предложение Кристине, свадьбу сыграли. Двух собак в Туле подобрали. Квинси с нами, а у Рамоса пока перевалочный пункт в Туле, он временно у наших знакомых живёт. Вот думаем ещё лиса завести, но это когда свой дом появится.

Всегда была внутренняя тяга к животным, потому что они чистые и светлые, без зависти и злости. Позже появилась возможность содержать животных, которых с Кристиной находили на улице или в ветлечебнице. Кстати, когда познакомился с будущей женой, у неё были свои коты. Я тогда играл за «Локомотив». Любовь к животным у нас с Кристиной общая», — приводит слова Беляева официальный сайт клуба.

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