Беленов: тяжело попасть в сборную России из команды, борющейся за выживание

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о том, что его не вызывают в сборную России.

«Наверное, тяжело попасть в сборную России из команды, которая борется за выживание. «Динамо» — исключение, потому что это Москва (улыбается). Конечно, тренерский штаб обращает внимание на команды, которые вверху таблицы и играют в еврокубках. Я к этому спокойно отношусь.



Как оцениваю нынешнюю вратарскую линию национальной команды? Если честно, не хочу про это говорить. Лучше промолчать, чем говорить неправду.



Я понимаю, что сейчас попасть в сборную нереально, но в будущем всё может быть. Для начала надо достойно выступать за свою команду и показывать результаты. Было время, когда в национальную команду попадали вратари, которые не имели игровой практики за свой клуб, но вызывались в сборную. Это всё на усмотрение тренера», — приводит слова Беленова «Башинформ».