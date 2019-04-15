Бартомеу — о возможном трансфере Гризманна: последнее слово всегда за игроком

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» не поддерживают идею трансфера французского футболиста.



«У Гризманна есть действующий контракт с „Атлетико“. Он отличный игрок, и я бы хотел видеть его в Примере и дальше. Великие футболисты выступают в Ла Лиге.



Последнее слово всегда за игроком. Великие футболисты выступают в больших клубах, и, чтобы они переходили, их нужно убеждать. Я не разговаривал с игроками „Барселоны“ о Гризманне. Мы не ведём переговоров с „Атлетико“. Со стороны Гризманна и его окружения тоже пока сигналов не поступало», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Источник: игроки «Барселоны» выступают против трансфера Гризманна