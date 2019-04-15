Тер Штеген: де Хеа — один из лучших вратарей в мире

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением об игре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский и английский клубы сыграют между собой.

«Де Хеа — один из лучших вратарей в мире. Он проводит хороший сезон. Давид один из самых важных игроков «Манчестер Юнайтед». Всегда здорово играть с такими игроками, с которыми мы встретимся завтра», — приводит слова тер Штегена Marca.

Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 апреля. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» уступил «Барселоне» на своём поле со счётом 0:1.