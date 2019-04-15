Тен Хаг: «Аякс» не будет выделять кого-то под персональную опеку Роналду

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».



«Мы не будем выделять кого-то под персональную опеку Криштиану Роналду. Де Йонг по-прежнему под вопросом, оценим его состояние после сегодняшней тренировки. Но у нас множество вариантов. „Ювентус“ — фаворит, в особенности после результата в Амстердаме. Если мы сыграем хорошо, то сможем преодолеть любой барьер.



Аллегри — очень грамотный специалист, и он определённо раздумывал о том, как можно изменить подход к этому матчу в сравнении с игрой на прошлой неделе. Нам следует улучшить свой тактический план. Моя уверенность основана на том, как мы играем и как тренируемся. Если сравнивать с командой, что играла в финале Лиги Европы в 2017 году, то мы стали сильнее и доказываем это от матча к матчу», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.