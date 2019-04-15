Бартомеу: Юмтити и Лангле — два лучших центральных защитника в мире

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о защитниках команды Самуэле Юмтити и Клемане Лангле.

«В «Барселоне» должны быть лучшие игроки. Юмтити и Лангле являются двумя лучшими центральными защитниками в мире.

Можем ли мы продать Юмтити? Мы стремимся выигрывать трофеи, а не зарабатывать деньги. Наша цель — создание максимально конкурентоспособного состава.

Продажи игроков всегда будут, но до мая мы не будем говорить об этом внутри команды. Юмтити — отличный футболист, ему нужно продолжать играть после травмы», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 23-летний Лангле принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, в которых отметился автоголом. На счету 25-летнего Юмтити один голевой пас в 11 матчах.