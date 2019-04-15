Бузова: я бы переспала с Тарасовым. Своё говно, родное

Ольга Бузова, бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».

Девушке предложили на выбор несколько человек, из которых она должна была выбрать, с кем бы переспала, а кого бы поцеловала.

В одном из случаев Бузова выбирала между Тарасовым, певцом T-Killah и блогером Амираном Сардаровым.

«Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин. Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Своё говно, родное, знаете ли. Вроде ничего плохого не делаешь. У нас всё было, шесть лет потрясающие даже иногда, если мне не изменяет память.



T-Killah — точно нет. Для меня он был когда-то другом. Даже в страшном сне не могу представить. Он не является для меня мужчиной, как и остальные.



Амирана я бы поцеловала. Получается, я выбрала, что сплю с Тарасовым? Хочу поменять своё решение. Надеюсь, они этого никогда не увидят. Давайте так: с Амираном я бы переспала. А можно вообще всех убрать?! Нельзя?



Хотя чего Тарасова убирать? Пусть живёт, мучается, смотрит на меня всю жизнь, какую женщину он профукал! Поэтому пусть живёт. Наверное, я бы его поцеловала, прижала и сказала: «Дурачок ты мой, что же ты наделал?» А T-Killah я убираю. Он предатель, не терплю», — сказала Бузова в эфире канала Super в YouTube.