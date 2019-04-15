Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике сообщил об успехах в борьбе с раком. Напомним, в мае 2018 года испанскому экс-футболисту поставили диагноз рак мозга. В июне опухоль была удалена.



«Итак, ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург, доктор Симал позвонил мне после получения моих недавних результатов МРТ. Он подтвердил, что я чист! Он подтвердил, что всё чисто и выглядит отлично. Так что теперь полный вперёд! Ещё раз спасибо всем за поддержку на протяжении всей болезни», — написал Энрике на странице в «Инстаграме».



Хосе Энрике помимо «Ливерпуля» также защищал цвета «Ньюкасл Юнайтед», «Сельты», «Вильярреала». В сентябре 2017 года он принял решение завершить карьеру. В составе мерсисайдцев испанец стал обладателем Кубка лиги.

Хосе Энрике: мне было легче принять опухоль, чем конец футбольной карьеры