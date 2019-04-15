«ПСЖ»: выражаем благодарность тем, кто сражается с огнём в Нотр-Дам де Пари

Французский «Пари Сен-Жермен» выразил благодарность пожарным, которые занимаются ликвидацией пожара в соборе Парижской Богоматери.

«Страшные кадры собора Нотр-Дам де Пари, одного из самых красивых памятников Парижа, который находится в огне. Мы выражаем благодарность тем, кто сражается с пламенем», — говорится в «твиттере» клуба.

Телеканал BFM TV со ссылкой на пожарных сообщил, что пожар, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании.

По некоторым данным, в результате пожара полностью обрушилась крыша Нотр-Дам де Пари.

Парижская прокуратура начала расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам. Мэрия Парижа решила эвакуировать всех жителей острова Сите, где расположен Нотр-Дам.