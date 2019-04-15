Балотелли признан лучшим игроком марта в Лиге 1

Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам марта. Об этом сообщает сайт профсоюза футболистов Франции.

Балотелли занял первое место по итогам голосования, набрав 45% голосов. В борьбе за эту награду итальянец опередил Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (35%) и Муссу Дембеле из «Лиона» (20%).

В марте Мбаппе и Дембеле приняли участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых забили по пять голов. На счету Балотелли четыре гола в четырёх матчах.

28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы». В этом сезоне он провёл за марсельцев 11 матчей во французском национальном чемпионате, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.