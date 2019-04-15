«Монако»: все наши мысли — со священным историческим памятником Нотр-Дам де Пари

«Монако» отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошёл сегодня, 15 апреля.



«Всеми мыслями „Монако“ сегодня вечером со священным историческим памятником Нотр-Дам де Пари, а также с доблестными парижскими пожарными, которые мобилизованы в этот печальный момент», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в «Твиттере».



Телеканал BFM TV со ссылкой на пожарных сообщил, что пожар, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания на данный момент обрушились шпиль и крыша парижского собора.



Парижская прокуратура начала расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам. Мэрия Парижа решила эвакуировать всех жителей острова Сите, где расположен Нотр-Дам.

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