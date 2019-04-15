«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.

Вратари: тер Штеген, Силлессен



Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити



Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Видаль, Аленья



Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком

Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу «Барселоны» с манкунианцами обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного судьи станут Марк Борш и Штефан Лупп.

Напомним, в первом матче «Барселона» обыграла «МЮ» на выезде со счётом 1:0.