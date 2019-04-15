Бартомеу: «Барселона» улучшит условия контракта Ракитича

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о контракте хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

«Ракитич имеет для нас большое значение. Мы пообещали ему улучшить условия контракта. Ранее дело было не в спортивных причинах. Просто нам пришлось отложить это по экономическим соображениям», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

31-летний Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне хорватский хавбек принял участие в 30 матчах испанского национального чемпионата (в 25 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.