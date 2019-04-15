«Аталанта» и «Эмполи» разошлись миром

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Эмполи». Встреча состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в итальянском городе Бергамо и завершилась со счётом 0:0.



Главный арбитр игры Джанлука Манганьелло показал четыре жёлтые карточки за всю встречу. Одну карточку получил защитник «Аталанты» Хосе Паломино, а ещё три предупреждения получили футболисты «Эмполи» Кристиан Делл'Орко, Исмаэль Беннасер и Фредерик Весели.



«Атланта» набрала 53 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» (29) располагается в зоне вылета в Серию В, на 18-м месте. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», забравший 84 очка в 32 матчах итальянской Серии А.