Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» и «Эмполи» разошлись миром

«Аталанта» и «Эмполи» разошлись миром
Футбол / Италия

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Эмполи». Встреча состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в итальянском городе Бергамо и завершилась со счётом 0:0.

Главный арбитр игры Джанлука Манганьелло показал четыре жёлтые карточки за всю встречу. Одну карточку получил защитник «Аталанты» Хосе Паломино, а ещё три предупреждения получили футболисты «Эмполи» Кристиан Делл'Орко, Исмаэль Беннасер и Фредерик Весели.

«Атланта» набрала 53 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» (29) располагается в зоне вылета в Серию В, на 18-м месте. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», забравший 84 очка в 32 матчах итальянской Серии А.

Италия - Серия А. 32-й тур
15 апреля 2019, понедельник. 21:30 МСК
Аталанта
Бергамо
0 : 0
Эмполи
Эмполи
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент