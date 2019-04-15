Каррагер: «Ливерпуль» стал бы чемпионом в 2009-м, если бы у нас тогда был Мане

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил исключительную важность для команды полузащитника Садио Мане.

«Мане порой остаётся за кадром. У нас есть Салах в атаке, ван Дейк в обороне, мы говорим о вратарях и влиянии, которое эти игроки оказали на „Ливерпуль“. Но Мане — это разносторонний и лучший из игроков, которые были у „Ливерпуля“ в последние годы.

Люди говорят о Клоппе и подписании Салаха, о Ван Дейке, но Мане является тем, кто вернул «Ливерпуль» в гонку за титул.



Когда мы боролись за чемпионство с «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, у нас не было такого разностороннего игрока. Если бы тогда у нас в составе был Мане, то мы, вероятно, выиграли бы чемпионат. Это единственное, чего действительно не хватало нам. То, за счёт чего и была разница между командами.



Мы проиграли всего два матча за сезон и набрали 86 очков. Если бы у нас был игрок, забивающий 20 голов с его позиции, это сделало бы разницу», — приводит слова Каррагера Sky Sports.