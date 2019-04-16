Грасия: горжусь игроками «Уотфорда» и благодарен им за работу

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия подвёл итоги матча 34-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (0:1).



«У меня сейчас только одно чувство: я горжусь своими игроками. Мы сделали всё, чтобы победить. Продемонстрировали наши амбиции и характер. Пытались создать шансы, играя в меньшинстве. Это было хорошее выступление, но мы слишком долго были вдесятером.



Я уважаю решение арбитра, но я с ним не согласен. По-моему, там была жёлтая карточка, но никак не красная. Судья принял такое решение. Я предпочитаю говорить о своих футболистах, которые сегодня заслужили похвалу. Мы не получили очков, но отлично проявили себя. Все без исключения сегодня были хороши, они отдавались игре без остатка. Я благодарен им за работу», — приводит слова Грасии Sky Sports.