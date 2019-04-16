Влашич: иногда случаются такие матчи, как с «Оренбургом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3).

«С «Оренбургом» была сложная игра, особенно, когда мы заработали удаление. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть.

Почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации. Просто иногда случаются такие матчи, как с «Оренбургом», когда дают красную карточку. Играть в такой ситуации очень непросто», — цитируют хорватского полузащитника «Известия».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками, отставая на восемь баллов от лидирующего «Зенита». 20 апреля «армейцы» встретятся с «Локомотивом».