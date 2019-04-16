Геркус: в «Ростове» уж очень много персон мечтали насолить «Спартаку»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в социальной сети поделился мнением по поводу прошедших матчей 23-го тура Премьер-Лиги.

«Это был тур имени «Локомотива» и «Зенита». Питерцы упрочили своё лидерство, а «железнодорожники» перепрыгнули сразу через две строчки и вновь оказались на втором месте в таблице. И если победа «Зенита» была очевидной ввиду бедового положения соперника, то «Локо» привёз три очка с выезда в Грозный. Все три гола-красавцы: удар Смолова в касание с паса Фарфана, трудовой гол самого Фарфана и чудо-штрафной Миранчука.

ЦСКА во второй раз за последние три тура преподносит сенсацию со знаком «минус». И если осечка в матче с «Уфой» была очевидным несчастным случаем, то на этот раз уже все по делу. Да, удаление Марио Фернандеса, конечно же, повлияло на исход. Но ведь «Оренбург» ещё до удаления забил дважды. Молодую «армейскую» команду в этом сезоне продолжает штормить. Я ожидал, что «Динамо» упрётся в матче с «Краснодаром», так и произошло — боевая ничья. Краснодарцы по весне пока никак не могут обрести стабильность. Интересный момент — из шести клубов со дна таблицы пять набрали очки в этом туре. Ожидаемо остался ни с чем только «Анжи». При этом полноценные три очка завоевали только «Крылья Советов». Уже не раз отмечал по весне самарцев — они провели очередной приличный матч против «Рубина» и теперь располагаются уже в двух очках от переходной зоны.

Самый мощный матч тура состоялся в Ростове. Эту битву мы предвкушали давно — уж очень много персон значилось в составе хозяев, кто буквально мечтал насолить «Спартаку». Победу «Ростова» случайной никак не назовешь. Это был матч равных возможностей на переполненном стадионе с великолепным антуражем. Такие встречи украшают российский футбол. Решающим фактором оказалась чуть лучшая физическая готовность ростовчан, которые смогли прибавить во втором тайме. Удивительно, но в этом матче и скамейка запасных хозяев оказалась чуть длиннее, чем у «Спартака». Теперь ростовчан от красно-белых отделяет лишь одно очко — борьба за еврокубковые места накаляется до предела», -– написал Геркус в «Инстаграме».