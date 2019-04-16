Ловчев: Безбородов почему-то испытывал симпатию к «Ростову»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев остался недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Меня возмутило судейство Безбородова. Как можно было не заметить фол на Мелкадзе, которого держали руками, ума не приложу! Считаю, что был пенальти и когда сбили Адриано.

Вы знаете, обычно я судей не обсуждаю, но тут не могу пройти мимо. Гацкан — боевой парень, люблю таких футболистов — получает карточку, едва оказывается на поле. Потом кого-то сносит — и получает только устное предупреждение от арбитра. Но почему? Ведь ты же предупредил его! Доставай красную! Не выгнать не имеешь права! И после этого я понимаю, что Безбородов в этой игре почему-то испытывал симпатию к «Ростову». Это меня просто возмутило.

Да, я критикую «Спартак», в первую очередь за игру в защите. Но безобразное судейство не позволило команде увезти очки из Ростова. Поэтому я категорически за то, чтобы на какое-то время Безбородова от игр отлучить. Когда он разводит руками и показывает, как он крут, это повод внимательнее к его действиям присмотреться», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.