Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.

«К счастью, у нас есть Криштиану. У него имеется невероятное чувство, он преображается со стартовым свистком. Это можно заметить по его лицу. Сейчас его форма лучше, чем на прошлой неделе.

Было бы странно вылететь из Лиги чемпионов с только одним забитым голом Роналду. Он трижды отличился против «Атлетико» и один раз против «Аякса», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится сегодня, 16 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц», и начнётся в 22:00 мск. В первом матче, который прошёл в Амстердаме, команды сыграли вничью со счётом 1:1.