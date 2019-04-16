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Шикунов: в РПЛ спокойным не может быть никто: ни «Зенит», ни «Енисей»

Шикунов: в РПЛ спокойным не может быть никто: ни «Зенит», ни «Енисей»
Футбол / РПЛ

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал победу своей команды над «Рубином» (1:0) в 23-м туре Премьер-Лиге.

«Не могу сказать, что эта победа позволила нам чувствовать себя спокойнее. В нашем чемпионате спокойным не может быть никто: ни «Зенит», ни «Енисей». Очень серьёзная плотность в таблице. До этого мы проиграли три матча и растеряли всё преимущество над конкурентами, теперь выиграли и вроде немного поднялись. Так что каждый матч получается на ножах», — приводят слова Шикунова «Известия».

«Рубин», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Крылья Советов» (27) — на 11-м.

Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче Премьер-Лиги
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