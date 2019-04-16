Онана: готов к любым пенальти, готов к этому с рождения

Голкипер «Аякса» Андре Онана поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Я уверен насчёт нашего выхода в следующий раунд Лиги чемпионов, учитывая то, как мы работаем на тренировках на поле. Мы в хорошей форме, готов к любым пенальти, которые нужно будет отбить. Был готов к этому с рождения. Это хороший сезон для «Аякса», но впереди ещё много работы и немало матчей. Итоги подведём в конце сезона», — цитирует голкипера официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится сегодня, 16 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц», и начнётся в 22:00 мск. В первом матче, который прошёл в Амстердаме, команды сыграли вничью со счётом 1:1.