Владелец «Ренна» пожертвует € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дам де Пари

Франсуа-Анри Пино, известный бизнесмен и владелец «Ренна», заявил о намерении пожертвовать крупную сумму на реконструкцию собора Парижской Богоматери, серьёзно пострадавшего во время пожара накануне, 15 апреля.



«Эта трагедия бьёт по всей Франции и всем, кому близки духовные ценности. Все мы хотим как можно скорее возродить эту жемчужину нашего наследия. Мы с отцом решили выделить из своей инвестиционной компании Artemis сумму в € 100 млн для помощи в полной реконструкции Нотр-Дам», — приводит заявление Пино Le Figaro.



Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.



Пино является главой компании Kering, которой подконтрольны такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие.



Мбаппе отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери