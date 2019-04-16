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Карвахаль: осталось шесть матчей, надо постараться набрать 18 очков

Карвахаль: осталось шесть матчей, надо постараться набрать 18 очков
Футбол / Испания

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился итогами выездного матча 32-го тура Примеры с «Леганесом» (1:1). Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке».

«Ничья — не лучший результат, учитывая, что у нас было немало моментов. Трудно быть в сезоне без трофеев. Давления нет, мы взрослые люди и должны работать. Сейчас нам нужно сосредоточиться на матч с «Атлетиком» Осталось провести шесть матчей, надо постараться набрать 18 очков, отдохнуть и начать новый сезон со свежей головой», – цитирует защитника пресс-служба «Реала».

«Леганес», набрав 41 очко, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (61) по-прежнему занимает третье место в таблице.

«Леганес» и «Реал» не выявили победителя в матче Примеры
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