Лейва оскорбил миланского журналиста в инвалидной коляске

Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва после выездного матча 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» оскорбил одного из миланских журналистов в инвалидной коляске.

Как сообщает Il Messaggero, официальные лица матча отметили в своих сообщениях инцидент между Лукасом и сотрудником миланской прессы Уго Аллеви. Предполагается, что бразилец сказал Аллеви: «Просто сиди и молчи».

Это случилось после матча, который «Лацио» проиграл, пропустив единственный мяч в концовке встречи — гол был забит на 79-й минуте. Его автором стал полузащитник россонери Франк Кессье, реализовавший пенальти.

«Милан» благодаря этой победе набрал 55 очков и, обойдя «Рому» (54), вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лацио» по-прежнему располагается на восьмой строчке с 49 очками в активе.