«Енисей»: мы придумали, что подарить «Спартаку» на день рождения

«Енисей» в социальной сети опубликовал сообщение в адрес «Спартака», с которым красноярская команда сыграет 21 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. За день до этого, 20 апреля, «Спартак» отпразднует 97-летие со дня основания московского клуба.

«У «Спартака» 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить „Спартаку“, а вот кому вручить?», — говорится в официальном «твиттере» красноярской команды

Матч между «Спартаком» и «Енисеем» состоится в Москве, на стадионе «Открытие Арена», начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров подопечные Олега Кононова занимают в турнирной таблице РПЛ пятое место, «Енисей» располагается на 16-й позиции.