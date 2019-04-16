«Ювентус» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча начнётся 16 апреля в 22:00

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Альянц» в Турине состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Бенуа Бастьен.



В первой встрече, которая прошла 10 апреля в Амстердаме, команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1. Голами отметились Криштиану Роналду и Давид Нерес.



На стадии 1/8 финала «Аякс» сенсационно победил действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В первом матче на своём поле амстердамцы уступили «сливочным» со счётом 1:2, однако в ответной встрече разгромили их – 4:1.



«Ювентус» в свою очередь на предыдущей стадии оказался сильнее другого мадридского клуба – «Атлетико». В первой встрече бьянконери на выезде проиграли со счётом 0:2, однако на своём поле совершили камбэк, победив 3:0.

«Ювентус» — «Аякс»: котировки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов