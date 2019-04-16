«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 16 апреля в 22:00

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Павел Краловец.



В первой встрече, которая прошла 10 апреля в Манчестере, победу со счётом 1:0 одержали сине-гранатовые. Автоголом отметился Люк Шоу.



На стадии 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» победил «Пари Сен-Жермен». В первом матче на своём поле «красные дьяволы» уступили сопернику со счётом 0:2, однако в ответной встрече на выезде совершили камбэк, победив 3:1 и забив решающий гол с пенальти уже в компенсированное время.



«Барселона» в свою очередь на предыдущей стадии оказалась сильнее «Лиона». В первой встрече, которая прошла во Франции, сине-гранатовые сыграли со счётом 0:0, а на своём поле одержали уверенную победу – 5:1.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: стал известен фаворит матча 1/4 финала ЛЧ