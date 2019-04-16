Смоллинг объяснил, почему перестал покупать кожаные вещи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, что после того, как стал веганом, он решил отказаться от приобретения кожаных вещей. 29-летний футболист рассказал, что он негативно относится к коже животных, из которой шьют бутсы и мячи.



«Я перестал покупать кожаные вещи. Мне до сих пор приходиться пинать кожаный мяч, но это не является моим выбором. Когда-нибудь может появиться альтернатива. Nike уже разрабатывает бутсы не из кожи. Клубный шеф-повар готовит блюда для более чем 20 людей. Я разговаривал с ним, и он с радостью пошёл мне навстречу.



Выяснилось, что на нашей базе есть и другие веганы. Многие люди, которые едят мясо, пробуют блюда и с нашего стола и удивляются, как это вкусно. Я себя отлично чувствую, и мне легко осознать пользу от веганской диеты. Моё восстановление проходит быстрее», — цитирует Смоллинга Men's Health.

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