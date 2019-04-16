Мин пожертвовал £ 100 тыс. жертвам лесного пожара в Южной Корее‏

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин пожертвовал £ 100 тыс. (около € 116 тыс.) жертвам лесного пожара в Южной Корее‏.



Напомним, в Южной Корее разгорелся масштабный лесной пожар, который возник из-за искры от трансформатора. Пожар начался 4 апреля ночью, его спровоцировала искра от трансформатора. В результате возник пожар, который быстро перекинулся на горные склоны, где растут хвойные леса. Сильные порывы ветра раздули огонь, который охватил 250 гектаров лесистых гор. Пламя добралось до жилых домов и парковок, в результате уже уничтожено 120 домов.



«Я верю, что деньги не имеют значения. В настоящее время главная мысль – это сделать что-то для жертв», — цитирует корейского футболиста Squawka.