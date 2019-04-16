«Чемпионат» продолжает серию подкастов, посвящённых футбольным еврокубкам. Новый выпуск программы Кирилла Хаита и Григория Телингатера «Про 3-4-3» посвящён ответным четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов и теперь доступен на нашем новом канале в iTunes Store.



Выберите интересную тему с помощью хроноточек или слушайте подкаст целиком:



00.59. Две цифры, которые скажут о матче «МЮ» с «Барсой» всё.



04.23. Катеначчо с мячом – изобретение Вальверде. Почему это плохо?



08.29. Как «Ювентус» готовится к «Аяксу» (и минутка хейта Дибалы).



11.28. «Аякс» возил «Юве» в первом матче. Стоит ли ждать повторения?



16.15. Гвардиола испугался. Разбираемся, как так вышло и что теперь будет.



23.08. Клопп полгода менял «Ливерпуль», а теперь вернул всё, как было.



26.14. Что происходит с Салахом в этом сезоне?

Программа Хаита и Телингатера «Про 3-4-3» доступна в подкастах iTunes Store