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Программа Хаита и Телингатера «Про 3-4-3» доступна в подкастах iTunes Store

Программа Хаита и Телингатера «Про 3-4-3» доступна в подкастах iTunes Store
Футбол

«Чемпионат» продолжает серию подкастов, посвящённых футбольным еврокубкам. Новый выпуск программы Кирилла Хаита и Григория Телингатера «Про 3-4-3» посвящён ответным четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов и теперь доступен на нашем новом канале в iTunes Store.

Выберите интересную тему с помощью хроноточек или слушайте подкаст целиком:

00.59. Две цифры, которые скажут о матче «МЮ» с «Барсой» всё.

04.23. Катеначчо с мячом – изобретение Вальверде. Почему это плохо?

08.29. Как «Ювентус» готовится к «Аяксу» (и минутка хейта Дибалы).

11.28. «Аякс» возил «Юве» в первом матче. Стоит ли ждать повторения?

16.15. Гвардиола испугался. Разбираемся, как так вышло и что теперь будет.

23.08. Клопп полгода менял «Ливерпуль», а теперь вернул всё, как было.

26.14. Что происходит с Салахом в этом сезоне?

Программа Хаита и Телингатера «Про 3-4-3» доступна в подкастах iTunes Store
Программа Хаита и Телингатера «Про 3-4-3» доступна в подкастах iTunes Store
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