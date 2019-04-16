Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров

Бывший пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев сообщил, что умер экс генеральный директор столичного клуба Сергей Фёдоров.

«Печальная новость: умер последний гендиректор „Динамо“ Сергей Фёдоров. Соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича», — написал Алексеев в «Телеграме».

22 марта прошёл совет директоров клуба, на котором было принято прекратить полномочия Фёдорова. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Милькин.

Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года. На этой должности он сменил Евгения Муравьёва, уволенного по инициативе работодателя. Фёдоров — мастер спорта международного класса по плаванию. Заслуженный тренер России. Член Высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.