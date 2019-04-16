Получи возможность выиграть поездку на матчи сборной России!

Платёжная система «Мир», официальный партнёр сборной России по футболу, запустила новый проект, благодаря которому болельщики со всей страны смогут поддержать национальную команду на отборочных матчах чемпионата Европы — 2020. Держатели карты «Мир» любого банка могут выиграть поездку на один из отборочных матчей с участием сборной России. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.



В рамках проекта будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, футбольные сувениры с автографами игроков и другие призы. К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».



На протяжении квалификации чемпионата Европы — 2020 платёжная система «Мир» также проводит онлайн-голосование, позволяющее любителям футбола выбрать лучшего игрока матча. Спортсмен, за которого было отдано максимальное количество голосов, получает памятный кубок по итогам каждого матча. У болельщиков есть возможность не только отметить игроков сборной России, которые хорошо проявляли себя на поле, но и лично вручить приз футболисту. Следить за анонсами голосований можно в социальных сетях платёжной системы «Мир»: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер».



Кампания будет проходить до 20 октября 2019 года включительно. Посмотреть подробные условия можно, перейдя по ссылке: super.mironline.ru/football.