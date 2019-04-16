«МЮ», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются Бруну Фернандешем из «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание сразу нескольких европейских топ-клубов.



Как сообщает A Bola, очередным заинтересованным в игроке клубом стал «Манчестер Юнайтед». Помимо «красных дьяволов» за развитием португальца следят «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и другие клубы из Франции и Германии, названия которых не уточняются.



Фернандеш начинал карьеру в Италии, где в период с 2012 по 2017 год успел поиграть за «Новару», «Удинезе» и «Сампдорию», после чего перебрался в «Спортинг». В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах португальской Примейры, в которых записал на свой счёт 16 голов (4 из них – с пенальти) и получил 8 жёлтых карточек.