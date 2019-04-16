Работник кафе — Мамаеву: вечером смотрел матч, а тут вы. Я был удивлён

Александр Вилюнов, электрик из «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, ответил на вопросы футболиста «быков» насчёт событий в день инцидента с его участием, передаёт корреспондент «Чемпионата».
«Вы видели нас после всех событий?» — спросил Мамаев.
«В тот момент. Вечером смотрел «Зенит» — «Краснодар», а тут вы. Удивился, как вы быстро так там оказались», — ответил Вилюнов.
«Что я делал, когда вы поднялись с охранником?» — уточнил Мамаев.
«Не видел», — сказал свидетель.
8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк, одна из которых произошла в кафе в центре Москвы. Спустя три дня футболисты были арестованы и с тех пор содержатся под стражей.
Суд над Кокориным и Мамаевым. «Смотрел «Зенит» — «Краснодар», а тут вы». LIVE
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