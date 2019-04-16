1,5 тыс. человек не смогли попасть на матч «Ростов» — «Спартак» из-за мошенников

«Ростов» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно деятельности перекупщиков билетов перед матчем со «Спартаком» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1), из-за которой многие болельщики не смогли попасть на трибуны.



«Напоминаем вам, что клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов. Из-за их мошеннических действий 1,5 тыс. человек не смогли попасть на матч со «Спартаком». Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.



Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем убедительно рекомендуем вам покупать билеты только на официальном сайте клуба, а также в кассах стадионов «Ростов Арена», «Олимп-2», фан-шопе в ТРЦ «Горизонт» и в магазине ООО «Крипт», — говорится в заявлении ростовчан.

РПЛ поблагодарила «Ростов» за организацию матча со «Спартаком»